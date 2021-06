Firma Sitel chce zwiększyć zatrudnienie w Gdańsku o ok. 400 osób w ciągu kilku lat

Firma rozpocznie działalność w 85-osobowym zespole, a jej ambicją jest wzrost zatrudnienia do 500 osób w ciągu najbliższych kilku lat.

Grupa Sitel zapewnia obsługę klienta dla wiodących światowych marek we wszystkich możliwych branżach, od mediów i rozrywki po ubezpieczenia i instytucje rządowe. Do jej głównych działań należą: obsługa klienta, IT helpdesk i telemarketing. Przeprowadza każdego dnia ponad 4,5 mln rozmów z użytkownikami w ponad 50 językach.

Sitel Group posiada biuro rozwoju w Warszawie, a ich polski zespół składa się z 850 wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy będzie nowe biuro w Gdańsku.

- Widzimy, że języki obce stają się coraz ważniejsze. Ich znajomość od zawsze była paszportem do świata, dlatego wybraliśmy Trójmiasto. Aglomeracja z 24 uczelniami wyższymi z ponad 20 tys. absolwentów rocznie to dla nas ogromne możliwości. Zróżnicowana grupa potencjalnych pracowników zawsze była dla nas ważna, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. - wyjaśnia Monika Röhr-Łukasik, dyrektor Sitel Polska.