Finał Ligi Europy w Gdańsku! Villarreal - Manchester United 26.05.2021 roku. Czy Czerwone Diabły zatopią Żółtą Łódź Podwodną?

Manchester United czy Villarreal? Kto sięgnie 26 maja po Puchar Ligi Europy? Ten wielki finał rozegrany zostanie na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Początek meczu o godzinie 21. Transmisja w TVP 1 i w Polsacie Sport Premium 1.

Finał Ligi Europy w Gdańsku 26 maja 2021 roku Finał Ligi Europy w Gdańsku pierwotnie był zaplanowany na ubiegły rok. Pandemia koronawirusa wszystko zmieniła, tak że wcześniejsze ustalenia UEFA także zostały zweryfikowane. Gdańsk chciał mieć finał z udziałem kibiców, więc ten ubiegłoroczny odbył się ostatecznie w Kolonii. Trofeum zdobyła Sevilla, która w decydującym meczu pokonała Inter Mediolan 3:2. CZYTAJ TAKŻE: Villarreal - Manchester United NA ŻYWO. Kto wygra Ligę Europy w Gdańsku? Gdańsk zatem dostał tegoroczny finał Ligi Europy i na szczęście stadion nie pozostanie pusty. Na trybunach obiektu Polsat Plus Arena Gdańsk będzie mogło zasiąść 9,5 tysiąca fanów. Głównie wypełnią go kibice Villarreal i Manchesteru United, którzy w większości dziś rano wylądują w Rębiechowie. Do wolnej sprzedaży trafiło dwa tysiące biletów, choć chętnych do obejrzenia meczu było zdecydowanie więcej. Trzeba było mieć zatem furę szczęścia, aby otrzymać wejściówkę. Po zamknięciu listy zgłoszeń UEFA wylosowała dwa tysiące szczęśliwców, którzy zapisali się na listę chętnych.

Manchester United w Gdańsku W Gdańsku są już finaliści Ligi Europy. Jako pierwsi przylecieli piłkarze Manchesteru United, którzy do hotelu Gdańsk dotarli już w poniedziałek. Gwiazdy nowego wicemistrza Anglii zostały powitane przez kibiców, którzy przed hotelem oczekiwali na autokar ,,Czerwonych Diabłów”, który przywiózł zespół z lotniska. Manchester United ma za sobą udany sezon, a w lidze okazał się gorszy tylko od Manchesteru City, który z kolei w sobotę walczyć będzie o zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Manchester United trafił do Ligi Europy zajmując trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Okazał się słabszy od PSG i RP Lipsk, a lepszy od tureckiego Istanbulsporu. Już w fazie pucharowej Ligi Europy ,,Czerwone Diabły” kolejno pokonały: Real Sociedad San Sebastian (4:0 i 0:0), AC Milan (1:1 i 1:0), Granadę (2:0 i 2:) oraz w półfinale AS Romę (6:2 i 2:3). Transfermarkt wycenia kadrę Manchesteru United na 716,75 milionów euro, a do meczu finałowego przystąpi w roli faworyta. Największe gwiazdy angielskiego zespołu to Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Paul Pogba, Anthony Martial, Mason Greenwood, Harry Maguire, Donny van de Beek, Victor Lindelof czy bramkarz David de Gea, który znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii - rywala Polski podczas EURO 2020.

Villarreal w Gdańsku Piłkarze Villarreal w Gdańsku wylądowali we wtorek o godzinie 13:30. Drużyna od razu udała się autokarem do sopockiego hotelu Marriott Resort & Spa. To właśnie w tym hotelu stacjonować będzie piłkarska reprezentacja Polski od 9 czerwca do końca swojego udziału w mistrzostwach Europy. Przed hotelem na piłkarzy czekali fani, którym udało się pozbierać autografy od uczestników dzisiejszego meczu finałowego. Villarreal, drużyna z przedmieść Walencji, rozgrywki ligowe w Hiszpanii zakończyła na siódmej pozycji. Świetnie za to radziła sobie w europejskich pucharach. Zespół Żółtej Łodzi Podwodnej, jak nazywany jest w nawiązaniu do żółtych strojów, wygrał rywalizację w grupie I Ligi Europy wyprzedzając drużyny Maccabi Tel Awiw, Sivassporu oraz Karabachu Agdam. W drodze do gdańskiego finału Villarreal pokonał kolejno: FC Salzburg (2:0 i 2:1), Dynamo Kijów (2:0 i 2:0), Dinamo Zagrzeb (1:0 i 2:1) oraz w decydującej walce Arsenal Londyn (2:1 i 0:0). Transfermarkt wycenia drużynę Villarreal na 247,70 milionów euro, a więc zdecydowanie mniej niż Manchester United. Najbardziej znani piłkarze hiszpańskiego zespołu to Pau Torres, Gerard Moreno, Paco Alcacer, Samuel Chukwueze, Pervis Estupinan czy Manu Trigueros. Torres i Moreno - podobnie jak de Gea z MU - znaleźli się w kadrze Hiszpanii na EURO 2020.