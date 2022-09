Film Andrzeja Mańkowskiego "Po miłość" Pour l'amour po raz drugi nagrodzony w Nowym Jorku!

Na tegorocznej, jedenastej edycji GFF zaprezentowano 42 filmy wybrane spośród ponad 200 zgłoszonych z 25 krajów. „Już na etapie preselekcji film Andrzeja Mańkowskiego wyróżnił się bardzo wysoką jakością realizacyjną.” – mówi David Ketler, programer GFF. „Od początku był moim cichym faworytem do nagrody głównej w kategorii The Best Feature Narrative. Bardzo się cieszę, że ją otrzymał.”

Główna bohaterka filmu to Marlena (Jowita Budnik), która przez Internet poznaje Senegalczyka Bruna (Mamadou Ba). Znajomość ta przeradza się w internetowy romans. Są to jednak miłe złego początki. „Andrzej Mańkowski opowiedział tę dramatyczną historię w uniwersalny i zarazem przejmujący sposób - tak samo czytelny dla Polaków jak i Amerykanów.” – mówi mieszkająca w Nowym Jorku Agata Drogowska, prezeska Fundacji New York Artists and Filmmakers, dodając: „PO MIŁOŚĆ pokazuje, że miejsce akcji czy lokalne uwarunkowania społeczno – kulturowe scenariusza mogą być dużymi atutami w kontakcie filmu polskiego z widownią zagraniczną.”