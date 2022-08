Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia Dzieciom. Co w programie? Konkurs o Złote Lwiątka. Lista nominowanych produkcji OPRAC.: Agnieszka Kostuch

Karolina Misztal

We wrześniu, w Gdyni, odbędzie święto polskiego kina. Wydarzenie jest skierowane jednak nie tylko do dorosłych, ale także do ich pociech. W ramach sekcji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia Dzieciom, będzie można zobaczyć najlepsze filmy familijne i kino dla dzieci. Tegorocznym hasłem jest: „Pooglądajcie ze mną, mamo, tato!”,