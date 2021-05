Fesitiwal Open House w Gdańsku. "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" - możliwość zajrzenia do mieszkań, lokali i instytucji w Nowym Porcie

Open House w Gdańsku

Przed nami czwarta edycja festiwalu Open House Gdańsk. To część międzynarodowego festiwalu Open House Worldwide, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Pierwsza edycja festiwalu OH odbyła się w Londynie w 1992 roku. Aktualnie OH gości w ponad 40 miastach na świecie: Nowy Jork, Dublin, Helsinki, Barcelona, Melbourne, Rzym, Ateny. W 2015 do drużyny miast Open House dołączyła siostrzana Gdynia.