Faworyt 1 Ligi Żużlowej okazuje się być papierowym tygrysem. Zdunek Wybrzeże Gdańsk przegrało w poniedziałek w Ostrowie Wielkopolskim

Już po pięciu biegach Wybrzeże przegrywało w Ostrowie Wielkopolskim 10:20. Tylko raz, za sprawą Wiktora Kułakowa w trzeciej gonitwie, zdołało doprowadzić do remisu 3:3. Pozostałe starty przegrywało.

Powiewem nadziei były jednak kolejne biegi, w których gdańszczanie lepiej dopasowali się do toru. W 6 biegu Krystian Pieszczek i Rasmus Jensen pojechali na 4:2, a w 8 biegu Jakub Jamróg i Kułakow na 5:1. Dystans punktowy zmniejszył się do czterech (22:26). Wydawało się w tym momencie, że to co złe, już za ekipą Wybrzeża. Dwa biegi - 10 i 11 - należały jednak do Argedu Malesy, który odrobił starty z nawiązką i dzięki jeździe Olivera Berntzona oraz Patricka Hansena wyszedł na prowadzenie 39:27.