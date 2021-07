Episkopat apeluje, aby się szczepić i modlić o ustanie pandemii. Przedsiębiorcy chcą obowiązkowych szczepień dla wybranych grup zawodowych

>. Jak informują służby medyczne, w Polsce, po pełnym zaszczepieniu, zakaziło się jedynie 0,6 proc. osób, co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tej formy walki z koronawirusem. Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów" - czytamy w piśmie episkopatu, podpisanym przez abp. Stanisława Gądeckiego.













Przedsiębiorcy twierdzą, że problem niezaszczepionych obywateli nie tylko zagraża systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym. Wskazują, że ewentualny kolejny lockdown będzie generował olbrzymie straty dla gospodarki.„Niezaszczepienie może w bliskiej perspektywie wiązać się nie tylko ze skutkami zdrowotnymi, ale także finansowymi (upadek pracodawcy, likwidacja miejsc pracy)” - czytamyPrzedstawiciele rady domagają się m.in. wprowadzenia obowiązku szczepień konkretnych grup zawodowych:„Rada Przedsiębiorczości apeluje o unormowanie przepisów w zakresie BHP, wprowadzających obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych oraz określenie narażenia na zakażenie COVID-19, jako czynnik biologiczny szkodliwy/niebezpieczny dla zdrowia” – brzmi fragment stanowiska rady [polecane]21797077[/polecane]Przedsiębiorcy domagają się też umożliwienia pracodawcom pozyskiwania danych na temat szczepień i ich przetwarzania, a także luzowania obostrzeń pod pewnymi względami (np. brak wymagania 1,5 m odstępu dla osób zaszczepionych). A także postulują zorganizowanie szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem "szczepieniobusów" (mobilnych punktów szczepień), które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości, oddalonych od stacjonarnych punktów szczepień.„Poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż bardzo niski - dotyczy to w szczególności województw wschodnich i południowych. To tam należy poczynić największy wysiłek związany z dostarczeniem szczepionek jak najbliżej do obywateli, a także przekonać ich o korzyściach płynących z zaszczepienia (wskazując też na negatywne konsekwencje braku przyjęcia szczepionki)” - twierdzą przedsiębiorcy.Wskazują też na konieczność włączenia się przedstawicieli Kościoła katolickiego oraz innych związków religijnych w akcję mającą na celu promocję szczepień. Poza tym, rada twierdzi, że należy wprowadzić obowiązek posługiwania się cyfrowymi certyfikatami szczepień na szeroką skalę.Rada rekomenduje również "niezwłoczne wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciw COVID-19, który zapewni pacjentom m.in. odszkodowania za niepożądane działania szczepionek".[polecane]21782817[/polecane]Pod apelem podpisali się przedstawiciele organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości:Episkopat w sobotę, 17 lipca, również wydał apel.prosi w nim o modlitwę w sprawie ustania pandemii. Ponowił też prośbę, by się szczepić.„Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii. Równocześnie proszę niezaszczepionych, by pamiętali o tym, że decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu z dnia 8 lipca br. <