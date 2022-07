Entomolog z Bolszewa Marcin Skulski w swoich zbiorach posiada ok. 2,5 tys. gatunków chrząszczy. Niektóre z nich to prawdziwe siłacze

Tomasz Smuga: W jednej z publikacji wyczytałem, że chrząszcze są najbogatszą w gatunki grupą zwierząt (owadów) na Ziemi. Co 3-4 gatunek zwierzęcia jest chrząszczem. Pokaźna kolekcja tych owadów znajduje się m.in. u pana w domu.

Marcin Skulski:

Mam około 2,5 tys. gatunków chrząszczy. To jest najliczniejszy rząd owadów. Szacuje się, że na świecie jest około 350 tys. gatunków. Samych owadów jest około 1,5 mln albo i więcej, bo nie wszystkie zostały jeszcze odkryte. Takie domowe kolekcje powstają latami, a czasami nawet całe życie.

TS: Skąd pomysł na taką pasję?

MS: Entomologia to nauka zajmująca się owadami. Jestem miłośnikiem przyrody ojczystej. Od najmłodszych lat interesowały mnie owady, głównie chrząszcze, motyle i ważki. Pamiętam, że gdy byłem w wieku przedszkolnym to od kolegi mamy leśnika otrzymałem wspaniałego chrząszcza. Jednego z najbardziej okazałych polskich owadów. Był to chrząszcz w kształcie nosorożca – rohatyniec nosorożec (Oryctes nasicornis 42 mm). Jest to najsilniejsze zwierzę na świecie. Rohatyńce potrafią podnieść do 850 razy większy ciężar niż same ważą. Proszę sobie wyobrazić, to jakby 70 kg mężczyzna miałby podnieść prawie 60 ton. Wracając do pytania, tę pasję zaszczepił mi w genach też mój tata. Tata leśnik taksując pomorskie wzgórza morenowe sporządzając mapy przynosił mi, małemu chłopcu, w pudełku po zapałkach chrząszcze biegaczowate, carabusy i kózki Cerambycidae. To mnie zafascynowało. Zacząłem zgłębiać literaturę i oglądać programy przyrodnicze. Na przykład książkę autorstwa Władysława Strojnego „Kozioróg dębosz najokazalszy chrząszcz Polski” przeczytałem bodajże z 50 razy.