Emerytury stażowe coraz bliżej. Solidarność będzie zbierać podpisy w sprawie emerytur stażowych. Zajmie się też nimi prezydencka rada

- Widząc działania rządzących przez ostanie 6 lat, musimy przejąć sprawy w swoje ręce, w ręce obywateli. Jakoś nie możemy doczekać się tego, co najważniejsze dla polskich pracowników, tych którym rząd łaski nie robi. Ci pracownicy, którzy będą mieli przechodzić na emerytury stażowe to pracownicy, którzy wypracowali sobie kapitał. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, każdy zbiera sobie swój kapitał, mamy zdefiniowaną składkę - ile sobie uzbieram tyle będę miał. Nasz projekt ustawy, który złożymy u pani marszałek Sejmu jasno mówi, że jest jedno obostrzenie – 35 lat pracy składkowej kobiet i 40 lat pracy składkowej mężczyzn. To jest oczekiwanie wielu milionów Polaków.Z tego miejsca apeluję do wszystkich obywateli: Moi drodzy, przejęliśmy władzę w tym projekcie my, nie politycy, nie posłowie, nie pan prezydent, ale my, obywatele. Proszę o podpis. Nie interesuje nas 100 tys. podpisów. To mają być setki tysięcy podpisów – mówił Piotr Duda podczas konferencji prasowej 7 maja.