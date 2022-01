Elbląg. Skutki wichury: dwie osoby w szpitalu z obrażeniami głowy 17.02.2022

Dwie osoby poszkodowane w wyniku wichury - dane z Elbląga i okolicy

Przynajmniej do południa potrwa usuwanie skutków dzisiejszej wichury w Elblągu i powiecie elbląskim. Do tej pory strażacy wyjeżdżali do ponad 50 zdarzeń. Do połowy z nich doszło w Elblągu. Pozostałe akcje przeprowadzane były przez strażaków na terenie całego powiatu, m.in. w Pasłęku i Woli Młynarskiej. Powalone drzewa spadały na ogrodzenia, domy i samochody.

W wyniku wichury poszkodowane zostały dwie osoby. Do zdarzenia doszło około godz. 7 na ul. Łęczyckiej w Elblągu. Powalone drzewo spadło tam na dwóch przechodniów. Pogotowie zabrało ich, z urazami głów, do szpitala.

Drzewa i gałęzie spadły także w okolicy ulicy Kościuszki oraz ronda Rawska-Łęczycka-Grottgera, gdzie powalone zostały trzy drzewa.