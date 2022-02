Elbląg. Odszkodowanie dla pracowników Pogotowia Socjalnego. Decyzja NSA. Skarga władz Elbląga

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały Urzędu Miasta Elbląg

W stanowisku opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta czytamy m.in.: "Jedyne zastrzeżenie budził brak opinii związków zawodowych na temat projektu uchwały. Co ważne opinia ta nie jest wiążąca, a jest jedynie jednym z elementów procedury podejmowania uchwały (...) Ani sąd, ani wojewoda nie zakwestionowali zasadności decyzji radnych o likwidacji placówki. Kwestie merytoryczne odnośnie tego, czy Pogotowie Socjalne powinno funkcjonować, czy nie - nie były rozstrzygane. Nieprawdziwe są więc przytaczane w mediach komentarze opozycji, w tym słowa wicewojewody i byłego radnego Piotra Opaczewskiego, że „sąd stanął po stronie pracowników”. Nie stanął po stronie pracowników, ponieważ w ogóle nie zajmował się tą kwestią. Zakwestionował jedynie poprawność procedury podejmowania uchwały (...) skoro ostatecznie NSA wskazał błąd formalny w podejmowaniu uchwały – naprawimy go i raz jeszcze przeprowadzimy procedurę. Została ona już wszczęta – projekt uchwały przekazany został związkom zawodowym do zaopiniowania (...) Należy po raz kolejny podkreślić, że prowadzenie Pogotowia Socjalnego nie jest obowiązkiem samorządu. Zabezpieczenie osób nietrzeźwych jest zadaniem statutowym Policji. Prawie dwa lata, od kiedy placówka ta przestała funkcjonować pokazały, że decyzja o likwidacji nie miała wpływu na życie elblążan, a przede wszystkim na pogorszenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Jednoznacznie potwierdzają to policyjne statystyki. Świadczy to więc o zasadności podjętej w kwietniu 2020 roku decyzji przez Radę Miejską."