Ekstremalna Droga Krzyżowa w Dziemianach. Tłumy mieszkańców Pomorza wyruszyły w nocną wędrówkę niosąc swe intencje ZDJĘCIA

Jaki jest cel tej nocnej wyprawy? „To doświadczenie Boga w swoich słabościach, po to by stać się piękniejszym człowiekiem mocą Jego zbawczej męki” - wyjaśniają jej pomysłodawcy.

- Doświadczysz na pewno dzisiaj, że jesteś dla Boga bardzo cenny, że on dla Ciebie stał się człowiekiem. On wchodzi w każde Twoje cierpienie, każdy Twój życiowy smutek i lęk i nie bój się tego lęku, smutku, żalu przed nim odkryć - mówił podczas homilii ks. Damian Drozdowski z Leśna. - To właśnie On na drodze krzyżowej, cierpiący Bóg, będzie chciał cię dzisiaj pocieszyć. On jest wschodzącą nadzieją. Wyruszysz na szlak i w Twojej niemocy odkryjesz w sobie pokłady wewnętrznej siły. Idziesz w noc, ale Boże Światło będzie w Tobie pulsować coraz mocniej.