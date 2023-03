Ekstremalna Droga Krzyżowa w Kartuzach i Leźnie już wkrótce

Ekstremalna Droga Krzyżowa w Kartuzach i Leźnie

Po raz pierwszy w stolicy Kaszub organizowana jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Chętni wyruszą w piątek 24 marca z Rynku w Kartuzach. Wyjście w trasę poprzedzi jeszcze msza w kościele św. Kazimierza o godz. 20.30.

Jak przystało na EDK wiernych czeka nie lada przeprawa. Z Kartuz przejdą m.in. przez Grzybno, Prokowo, Kolonię i do Sianowa, skąd ruszą w stronę Garcza, a następnie, mijając zamek w Łapalicach, wrócą do stolicy Kaszub. Łącznie pokonają 32 km.

Osoby zainteresowane, które jeszcze tego nie zrobiły, mogą się zapisać do udziału w EDK w Kartuzach do 24 marca do godz. 20 (tutaj), lub bezpośrednio już na miejscu, w kościele św. Kazimierza. Organizatorzy nakłaniają też, by przygotować własny nieduży krzyż, który będziemy nieśli podczas drogi.