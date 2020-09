Ekspert: Szkoły nie są gotowe na przyjęcie uczniów w nowych realiach. Nie ma systemu wsparcia oświaty w dobie pandemii

Dlaczego? Nie znalazły się chociażby pieniądze na przetestowanie wszystkich nauczycieli oraz dzieci, które w ostatnich 14 dniach przebywały w strefach żółtych i czerwonych lub np. uczestniczyły z rodzicami w weselu. Byłby to przykład dobrego, prewencyjnego działania. Generalnie samorządy nie zdefiniowały słabych punktów swojego systemu edukacji. W mojej opinii takim jest choćby transport do placówek oświatowych, a należy zaznaczyć, że dzieci- młodzież nie docierają do szkół tylko pojazdami tzw. szkolnymi, ale też komunikacją publiczną. Nie wiemy, jak będą wyglądały zasady w czasie zajęć pozalekcyjnych, np na basenie. W gminie z którą współpracuję, przygotowaliśmy specjalny plan pracy nauczycieli z grupy ryzyka, czyli starszych, mających choroby współistniejące. Takich osób w każdej szkole jest sporo. Mamy w systemie także sporo nauczycieli, którzy uczą w kilku szkołach jednocześnie (np. katechetów) i mają kontakt z dużą liczbą osób. W wypadku, gdyby doszło do zakażenia takiego nauczyciela, kwarantanną musieliby być objęci uczniowie kilku placówek, oczywiście wraz z rodzinami. Nie muszę mówić, że wyłączenie od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób rodzi problemy.

Rozumiem, że nauczyciele powinni uczyć tylko w jednej szkole, a przed dyrektorami szkół i samorządami był wielki wysiłek organizacyjny.

Można tak zorganizować zajęcia, by „wspólny” nauczyciel obecny był osobiście tylko w jednej placówce, a w pozostałych jego lekcje odbywały się na zasadach nauczania hybrydowego - online dla uczniów będących w klasie. To oczywiście byłaby kwestia organizacji, bo potrzebny byłby inny nauczyciel do opieki tych dzieci. Problemem będzie też dezynfekcja szkół, która teoretycznie powinna odbywać się co godzinę. Tymczasem w wielu placówkach personel sprzątający składa się z dwóch, lub nawet jednej osoby. Przy takiej obsadzie niemożliwe, by udało się procedury dezynfekcji utrzymać. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, by zaangażować tu do pomocy starszych uczniów. Nic by się nie stało, gdyby taki dyżurny przetarł klamki w klasie, a mogłoby wpłynąć pozytywnie na kształtowanie odpowiedzialności młodych ludzi, świadomości wpływu na bezpieczeństwo innych. Obawiałbym się jednak tu sprzeciwu rodziców. Zgodzę się, że organizacja pracy szkół w tej trudnej sytuacji to wielki wysiłek, ale trzeba go ponieść. Żałuję, że nie udało się zbudować rządowego systemu wsparcia dla systemu oświaty, który powinien zacząć działać w dobie pandemii. Wciąż się zastanawiam, dlaczego pół roku po wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce nie wypracowaliśmy sprawnego mechanizmu testowania i kwarantanny. Coraz częściej Polacy lawirują, chcąc uniknąć kwarantanny. Słyszałem o przypadkach wysyłania chorych dzieci do przedszkoli, po podaniu leków przeciwgorączkowych. W sumie z pewnego punktu widzenia wcale się im nie dziwię, skoro system jest złożony na barki oddychających rękawkami pracownikach Sanepidu i działa tak, a nie inaczej.