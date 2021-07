Eksperci: rynek może zostać zalany autami po powodzi. Jak sprawdzić samochód przed kupnem?

Tragiczne w skutkach powodzie, które nawiedziły w tym roku m.in. zachodnią część Europy, pozostawiły po sobie nie tylko zdemolowaną infrastrukturę, miejsca rekreacji oraz domy, ale również tysiące aut, które nie miały szans w starciu z żywiołem. Jedne ucierpiały z powodu nieostrożności właścicieli, którzy zostawiali np. uchylone okna, co skutkowało zalaniem w trakcie intensywnych opadów deszczu, inne, w wyniku wystąpienia rzek z koryta, zostały częściowo lub całkowicie pod wodą. To, jak łatwo się domyślić, doprowadziło do nieodwracalnych zniszczeń. Niestety, przykłady z minionych lat pokazują, że każde tego rodzaju doświadczenie skutkuje pojawieniem się na rynku aut „popowodziowych”, których sprzedawcy próbują ukryć historię ich zniszczeń.