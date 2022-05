Egzamin ósmoklasisty 2022. Język polski - wymagania, zakres materiału. Zagadnienia na egzamin z języka polskiego 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022 - język polski. Jak wygląda egzamin?

Test z języka polskiego to pierwszy sprawdzian wiedzy, z którym będą musieli zmierzyć się tegoroczni ósmoklasiści. To najdłużej trwający egzamin podczas trzydniowej serii egzaminu. Trwa on 120 minut.

Każdy arkusz z języka polskiego będzie składał się z dwóch części.