Efekt morza: co to jest? Wpływ Bałtyku na pogodę zimą

Śnieg na Pomorzu 2021

Efekt morza - co to jest?

Trwający wciąż efekt morza, który przyniósł nam śnieg, wyraźnie widoczny jest na zdjęciach radarowych w postaci niemal idealnego klina, który wbija się od północy nad Zatokę Gdańską.

Jak tłumaczą meteorolodzy portalu Dobrapogoda24.pl, efekt morza powstaje, gdy nad cieplejsze wody nadciągają zimne masy powietrza (w przypadku naszego regionu Europy, nadciągają one z Arktyki lub znad obszarów Rosji). Dochodzi wówczas do silnego parowania ponad akwenami wodnymi, co skutkuje powstawaniem zasobnych w wilgoć chmur.

Napływając nad ląd, oddają one ową wilgoć w postaci opadów. Co ciekawe, zdarza się, że zimowemu efektowi morza towarzyszą wyładowania atmosferyczne. Na Pomorzu, w czasie śnieżyc grzmiało m.in. w roku 2004, pod koniec listopada.