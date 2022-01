Edukacja o stanie wojennym 1981 - 1983? Instytut Pamięci Narodowej wychodzi z propozycją kolejnych tek edukacyjnych

- Stan wojenny to niezwykle ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski - mówił prof. Mirosław Golon, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. - Warto, żeby młode pokolenie się z nim zapoznawało. Stan wojenny, to było złamane naszych nadziei, które rodziły się w 1980 roku, a także kilka lat wcześniej. Zwłaszcza w okresie papieskim, gdy mieliśmy Polaka w Watykanie.

W trakcie prezentacji materiałów dydaktycznych profesor Mirosław Golon szczególnie podkreślił istotę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i to swoiste narodowe bierzmowanie, które odbyło się w 1979 roku, a które obudziło społeczeństwo i dało nadzieje, a także utworzyło ruch niosący wielką szansę na zmianę.

- W tej tece edukacyjnej jest jeden z fundamentalnych momentów we współczesnej historii Polski - mówił dyrektor IPN. - Znajduje się w niej zbiór 21 postulatów gdańskich, tego co zostało uzgodnione, wyartykułowane przez zorganizowaną część społeczeństwa. Prawo do strajku, swoboda demokratyczna, wolność słowa, wolność wyznania i wiele innych zapisów, które w państwach są przestrzegane, a w Polsce komunistycznej nie były.