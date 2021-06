Dźwięki i słowa Jeżozwierza. Podwójna recenzja książki i pierwszej od 20 lat solowej płyty Tomasza „Lipy” Lipnickiego

Dźwięki i słowa Jeżozwierza. Recenzja książki i płyty Tomasza „Lipy” Lipnickiego

Zacznijmy od książki. To zapis rozmów, które z „Lipą” przeprowadził Przemek Łucyan – dziennikarz muzyczny, ale w środowisku ciężkiej muzyki kojarzony jako gitarzysta takich składów jak Lostbone, czy ostatnio Hostia. Już na samym początku książki widzimy wspólne zdjęcie autora oraz jej bohatera, wykonane w 2002 roku w Nowym Porcie (w tle słynny Morski Dom Kultury, który wita gości wjeżdżających do dzielnicy i który nieraz pojawia się w książce). Między rozmówcami jest więź. Przez książkę przewijają się elementy wspólnych wspomnień, imprez, spotkań, koncertów. Nie przeszkadza to jednak Łucyanowi w uczciwym podejściu do Czytelnika i wyciąganiu z rozmówcy tego, co niekoniecznie łatwe i przyjemne. A trudnych momentów w karierze oraz w życiu prywatnym „Lipy” nie brakowało.