Dziś Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a. Baranovski zagra dla pacjentów walczących z chorobą

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to genetyczna choroba, która jest spowodowana mutacją w genie kodującym białko dystrofinę, co prowadzi do uszkodzenia komórek mięśniowych. Niestety schorzenie ma cały czas status nieuleczalnego.

- Jest to choroba, która dotyka prawie tylko i wyłącznie chłopców. Mniej więcej do czwartego roku życia obserwuje się utratę zdolności lokomocyjne, a następnie objawy związane z zaburzeniami pracy serca i płuc. Obecnie stosujemy terapię, która stara się opóźnić postępującą chorobą. Wielką nadzieję pokładamy w terapiach genowych - powiedziałaprof. Jolanta Wierzba, koordynator Centrum Chorób Rzadkich w Uniwersyteckim Centrum Klinicznych w Gdańsku.