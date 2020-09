Burza po ogłoszeniu jesiennej strategii walki z koronawirusem przez ministerstwo. "Badania w POZ to rosyjska ruletka!" - alarmują lekarze

- Lekarze rodzinni (POZ) mają do odegrania ogromną rolę w walce z jesienną falą zachorowań - tak jak co roku w dobie grypy i infekcji. Możliwość kierowania na test covidowy pomoże odseparować pacjenta covidowego i skierować go na leczenie w oddziałach zakaźnych - poinformował minister Adam Niedzielski , minister zdrowia.

Diagnostyka w przypadku chorych z koronawirusem ma rozpoczynać się od teleporady, którą będą prowadzili lekarze rodzinni - tak jak dzieje się to obecnie w przypadku innych infekcji. W razie utrzymujących się objawów pacjent ma trafiać już na bezpośrednią konsultacje do przychodni, gdzie zapadnie decyzja o skierowaniu na wymaz i badania.

- To rozwiązanie oznacza, że lekarze POZ zostają włączeni do systemu opieki nad pacjentem z COVID-19 i odgrywają w nim najważniejszą rolę - stwierdził Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Najważniesza rola polega na oszczędnościach, jakie uzyska państwo, rezygnując z powszechnego testowania. Zamiast tego mamy konieczność fizykalnego badania przez lekarza POZ jako warunek skierowania na test. W praktyce oznacza to ogromne zagrożenie dla poradni POZ, które nie są przystosowane do przyjmowania pacjentów zakaźnie chorych, bo większość z nich nie jest wyposażona w śluzy, filtry i izolatki.

Czeka nas rosyjska ruletka?

Przedstawionej strategii sprzeciwia się również Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Specjaliści wystosowali pismo do Ministra Zdrowia i apeluje o pilne spotkanie. Obawy wzbudza przede wszystkim kontakt pojawieniem się potencjalnego chorego z COVID w przychodni.