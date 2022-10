Dziewczyny Jamesa Bonda. Aktorki grające u boku agenta 007 [ZDJĘCIA]

Dziewczyny Jamesa Bonda. Jakie aktorki zagrały u boku agenta 007?

Na pewno miłośnicy przygód nieśmiertelnego Jamesa Bonda znają na pamięć pojawienie się jego pierwszej ukochanej: z fal morskich niczym Wenus wyłoniła się Honey Rider - w tej roli niezapomniana Ursula Andress, dla której udział w opowieści o „Doktorze No” był przepustką do świata filmowego. Działo się to, o dziwo, 60 lat temu, a ma się wrażenie, że było to - dosłownie - niedawno, na pewno w myśl powiedzenia, że prawdziwe piękno nigdy się nie starzeje...