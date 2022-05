Dzień Fahrenheita w Gdańsku. Stypendia, piknik naukowy, tramwaje Gdańsk. Co się wydarzy? Co zaplanowano? Sprawdź program

Podczas tegorocznych juwenaliów gdańskich, studenci i inni uczestnicy imprezy mogli skorzystać z atrakcji w namiocie Uczelni Fahrenheita.

Już w najbliższą niedzielę, 29 maja, odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita. Jest on współorganizowany przez Uczelnie Fahrenheita oraz Miasto Gdańsk. Impreza będzie otwarta, a wstęp darmowy.

Organizatorzy zapraszają chętnych w godzinach 11-18 do Centrum Hevelianum przy ul. Gradowej 6.

W ramach obchodów urodzin naukowca, w Gdańsku został również zaprezentowany nowy tramwaj pod jego patronatem. Wprowadzono również istotne zmiany w przyznawanym od 2005 roku stypendium Fahrenheita.

W nowej formule program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów zakłada przyznanie jednego stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionej osoby na rozpoczęcie studiów zagranicznych o wartości od 3 do 6 tysięcy złotych miesięcznie – mówiła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita – Kolejne zmiany to przyznanie lokali mieszkalnych i stypendiów naukowych o wartości do 6,5 tysiąca złotych miesięcznie dla trzech doktorantów z zagranicy, którzy będą kontynuować naukę w Gdańsku. Ostatnim założeniem jest ufundowanie co najmniej dziesięciu jednorazowych stypendiów naukowych za szczególną działalność na rzecz Gdańska, które wyniosą od 10 do 20 tysięcy złotych.