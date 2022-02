Dyskusja o unijnych regulacjach w budynku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Czy są zagrożeniem dla polskiej gospodarki?

Fit for 55 to pakiet unijnych aktów prawnych, mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent w stosunku do 1990 roku. Według deklaracji decydentów z Unii Europejskiej ma zostać zrealizowany do 2030 roku.

- To jest dla nas ogromna szansa – mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, na temat nowych regulacji Fit for 55.- Popieramy te zmiany, przede wszystkim w shippingu. Stocznie realizują go w nowoczesnym stylu. Napawa to ogromnym optymizmem. Za chwilę wielki program budowy ropaksów będzie oparty o nowe technologie. Będziemy mogli spokojnie realizować założenia Zielonego Ładu, już w ramach budowy nowych jednostek.

Prof. Henryk Śniegocki, prezes Polskiego Rejestru Statków, podkreślał, że redukcja emisji gazów cieplarnianych początkowo planowana była do poziomu 40 procent.

- Zwiększenie ograniczenia będzie kosztować – mówi prof. Henryk Śniegocki. - Specjaliści banku PKO S.A. policzyli, że koszt dla polskiej gospodarki i społeczeństwa wynosił będzie ponad 550 miliardów euro. Jest to o 200 miliardów euro więcej, aniżeli byłby to koszt emisji spalin o 40 procent. Wyzwania są szlachetne. Powołanie funduszu klimatycznego, opodatkowanie wszystkich paliw kopalnych, zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii o 30 procent, zmiany w handlu emisjami. To wszystko ma ograniczyć zmiany w klimacie oraz przeciwdziałać degradacji środowiska. Ale tak, jak powiedziałem, to wszystko kosztuje. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są na to gotowe. Trzeb będzie ponieść duży koszt.