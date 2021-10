OPEC Gdynia będzie mocno podnosiło ceny ciepła? Eksperci oceniają. "Taniej nie będzie"

- Jaki dokładnie, to wróżenie z fusów, jednak może być to nawet 10-20 procent – usłyszeliśmy od Tadeusza Wiśniewskiego. - Według mojej opinii wzrost kosztów będzie z pewnością wyższy, niż deklarują to politycy z ministerstwa klimatu.

Według Tadeusza Wiśniewskiego nie należy też spodziewać się, że ceny ciepła w perspektywie najbliższych lat będą spadać. Rosną bowiem koszty. Przewodniczący KZG "DRiCH" jako przykład wskazuje uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, których cena wzrosła od czasu narzucenia konieczności ich wykupywania z 20 do ponad 60 euro za tonę, z czego tylko w kilku ostatnich miesiącach aż o ok. 20 euro. Jak mówi, jest to groźne, gdyż instytucje unijne jak na razie nie dopuszczają możliwości regulacji rynku obrotu uprawnieniami, będącymi przedmiotem spekulacji. Sytuację w kontekście cen energii pogarsza też relatywnie wysoka inflacja na poziomie 5 procent.