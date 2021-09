Dynie zamiast samochodów na byłym parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego. Teraz będzie tam park

Parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego nie ma już od przeszło roku, kiedy to miasto zdecydowało, w ramach Tygodnia Elektromobilności, wyłączyć parking z użytkowania, potem gdyńscy urzędnicy przedłużali to wyłączenie, aż w końcu, podczas sezonu letniego, stanęła tam budka z piwem oraz sceną do grania na żywo. Gdyńscy urzędnicy początkowo tłumaczyli, że zlikwidowali parking w wyniku przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety, jednak jak się okazało nie wszyscy byli z tego pomysłu zadowoleni. Część mieszkańców rozgoryczona decyzją podkreślała, że nie mają teraz gdzie zostawiać swoich samochodów, a w zamian gdyńscy urzędnicy zaproponowali betonowoasfaltowy plac jako strefę relaksu. Duże rozbawienie wśród odwiedzających to miejsce budziły również znajdujące się tam później europalety, kilka osób złośliwe podkreślało wtedy, że Gdynia to miasto z morza i palet.

Łukasz Kamasz