Parking przy ul. Zawiszy Czarnego zamieniony w strefę rekreacji. Mieszkańcy wolą parking, skarżą się, że nie mają gdzie zostawiać samochodów

- Z kontekstu całej sytuacji wynika, że szczęściarz, który przypadkiem zapytał UM Gdynia o możliwość wynajęcia po stawkach covidowych 2 tys. m2 przy plaży i był przy okazji jedynym pytającym, bo nikt inny nie wiedział, że istnieje w ogóle taka możliwość, stał się tym szczęściarzem niejako przy okazji relacji między urzędem miasta a organizatorem Open'era - mówi nam Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego. - Z naszych informacji wynika, że firma AlterArt zwróciła się do władz miasta o teren na swoją działalność - miasteczko piwne i wybór padł na Park Kolibki. Tam jednak już wcześniej miasto wynajęło teren obecnemu najemcy parkingu przy Zawiszy. Ten po prostu dostał propozycję nie do odrzucenia i z niej skorzystał, by miasto mogło dać Kolibki AlterArtowi. Cała sytuacja jest dziwna, nieprzejrzysta, a przedsiębiorcy z którymi rozmawiałem mają jednoznaczną opinię - w trybie wynajmu, w jakim wynajęto parking przy Zawiszy, gmina nie wynajmuje niczego. Nie da się przyjść do Urzędu i powiedzieć, że chce się najlepiej położony teren pod swój ogródek i dostać go za pół darmo. Dodam, że niedawno UM zorganizował przetarg na dzierżawę miejsc pod wózki gastronomiczne. Tam kwoty za kilka metrów kwadratowych dochodziły do wielu tysięcy złotych.