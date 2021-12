Dwunastu wykonawców odpowiedziało na ofertę GDDKiA, dotyczącą budowy drogi s6 na odcinku między Sławnem a Koszalinem Tomasz Turczyn

Znamy oferty wykonawców zainteresowanych realizacją odcinka drogi ekspresowej S6, od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do Sławna, o długości ok. 23 kilometrów. Łącznie wpłynęło aż 12 ofert, a najniższą o wartości ok. 614,9 mln zł złożyła firma Polaqua. Oferty będą teraz sprawdzane i weryfikowane. Wszyscy wykonawcy skrócili czas realizacji zadania i wydłużyli okres gwarancji. W czwartek - (30 grudnia 2021 r.) planowane jest otwarcie ofert w przetargu na budowę S6 Sławno - Słupsk.