Dworzec PKP we Władysławowie w nowej odsłonie. Wyremontowany dworzec pięknie komponuje się z odświeżonym Domem Rybaka

Prace budowlane dworca PKP we Władysławowie trwały półtora roku, a oficjalnie budynek został oddany do użytku podróżnych w ostatni dzień zimy - 20 marca 2023 r.

- Otwarcie dworca we Władysławowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy tego ważnego turystycznie miasta zyskali dzięki temu komfortowy, przyjazny środowisku i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek dworcowy – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Mam nadzieję, że zmodernizowany, historyczny dworzec, stanie się jedną z wizytówek miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją nad polskie morze. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców.