Droga do Żukowa. Za 2 miliony wyremontowali i oświetlili trasę. Teraz czekają żeby PKP zbudowały przystanek kolejowy w Otominie

Na miejscu wybudowano m.in. ok. 300 m asfaltowej ulicy wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, nie zabrakło też odpowiedniego oświetlenia.

Zadanie to było zobowiązaniem gminy Żukowo w zabiegach samorządu o utworzenie przez PKP przystanku kolejowego w Otominie. Koszt realizacji wyniósł niemal 2 mln zł, a prace wykonała Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

Warto również tu wspomnieć o zaangażowaniu sołtysa Otomina Mirosława Wilczewskiego w realizację tego odcinka jako części całego zadania.

- Co ważne, wykonana jest już również cała dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę dla odcinka od skrzyżowania z ul. Kościerską w Żukowie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929G w Przyjaźni oraz od mostu na rzece Radunia na ul. 3 Maja w Żukowie do skrzyżowania z ul. Pod Otomino w Żukowie - podkreślają w Urzędzie Gminy Żukowo. - Wykonanie tego zadania jest jednak uzależnione od otrzymania dofinansowania, o które gmina Żukowo aplikowała i będzie aplikować. Wartość dokumentacji to 374 tys. zł, a do tego w trakcie postępowań są kwestie odszkodowań za grunty przewidziane na przybudowę drogi.