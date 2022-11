Dożywocie dla Patryka D. za zabójstwo w Piotrowie (gm. Nowy Dwór Gdański). Mężczyzna poćwiartował swoją 23-letnią dziewczynę | ZDJĘCIA

Sąd Apelacyjny w Gdańsku skazał 22-letniego Patryka D. na dożywocie za zabójstwo Pauliny, byłej dziewczyny. Dziś, we wtorek 8.11.2022 mężczyzna usłyszał wyrok za zabójstwo, poćwiartowanie i ukrycie ciała 23-latki.

Gdański sąd wyraził zgodę na upublicznienie wizerunku oskarżonego. Patryk D. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 25 lat więzienia.

Przypomnijmy, że do brutalnej zbrodni doszło w Nowym Dworze Gdańskim w marcu 2020 roku. To wtedy Paulina przyjechała z Warszawy do żuławskiego miasta, do swojego chłopaka - Patryka D. Niedługo później ślad po niej zaginął.