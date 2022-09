Dożynki gminy Pruszcz Gdański w Wiślince. Tak zakończenie żniw świętowali rolnicy w Wiślince! ZDJĘCIA

Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy: Alicja Kowalska z Bogatki oraz Konrad Juwko - Knapkiewicz z Wiślinki. Przekazując gospodarzowi gminy bochen chleba zaznaczyli, by wójt dzieliła nie za cienko i nie za grubo.

- Z dumą i pokorą przyjmuję ten bochenek, obiecując dzielić sprawiedliwie - zapewniła wójt i nawiązała do sytuacji z ostatnich miesięcy, czyli wojny na Ukrainie i solidarności mieszkańców:- Kiedy mówimy o dzieleniu się kromką chleba, to nie jest tylko slogan. W obliczu próby pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy się nim podzielić. Dziękuję za to.