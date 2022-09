Dodatek węglowy w Gdyni. Samorząd wciąż nie otrzymał pieniędzy, mieszkańcy muszą poczekać

Gdynia wciąż czeka na środki, które umożliwią miastu wypłatę dodatku węglowego. Jak deklaruje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. W chwili obecnej w całym mieście złożono 2115 wniosków o dodatek.

- Nie tylko Gdynia, ale i wszystkie samorządy w Polsce borykają się z tym problemem - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Pomimo tego, że ustawa została przyjęta, rząd nie przekazał nam jeszcze żadnych pieniędzy na realizację tego zadania. Dlatego wszyscy mieszkańcy, którzy zdążyli już złożyć stosowne wnioski na uzyskanie dotacji na zakup węgla, nie mogą jeszcze otrzymać tych pieniędzy. Nie możemy przekazać środków, których nie dostaliśmy. Musimy czekać, aż pieniądze wpłyną na konto Gdyni. Na ten moment przyjęliśmy 2115 wniosków o dodatek węglowy, rozpatrzonych już mamy około 300 wniosków na kwotę miliona złotych. Szacujemy, że łącznie będzie to kwota około 14 milionów złotych. W Gdyni jest zgłoszonych około 3,5 tys. domów i mieszkań opalanych węglem. Wiemy też, że inne gospodarstwa, które deklarowały palenie innymi paliwami, zmieniają te deklaracje. Ani złotówka do Gdyni na chwilę obecną nie trafiła. Wnioski są przygotowywane do wypłacenia, jednak wciąż musimy poczekać.