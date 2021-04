Dobry początek roku dla Grupy Lotos i Grupy Energa, którym wzrosły zyski

Rynki ropy i gazu, a także funkcjonowanie spółek z branży rafineryjnej pozostają pod dużym wpływem pandemii COVID-19 oraz środków mających na celu ograniczenie zasięgu i dynamiki zachorowań. Pandemia znacząco wpływa na warunki w jakich funkcjonuje także Grupa Lotos. Choć następuje stopniowa poprawa otoczenia makroekonomicznego, to warunki te wciąż są trudne i gorsze niż przed pandemią.

Grupa Kapitałowa Lotos wypracowała 5,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny koncernu wyniósł w tym okresie 664,3 mln zł. W pierwszych 3 miesiącach tego roku koncern wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł.

W związku z główną częścią postoju remontowego, realizowanego w przeważającym zakresie w marcu 2021 r., rafineria realizowała przerób ropy naftowej na poziomie ok. 2 mln. ton, co przełożyło się na wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii na obniżonym poziomie 88,4 proc.

Lepszy kwartał zanotowała także Grupa Energa. Spółka szacuje, że przychody wzrosły do 3 460 mln zł (wobec 3 289 mln zł w I kwartale 2020 roku), a zysk netto grupy wyniósł 384 mln zł w porównaniu do 111 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Nakłady inwestycyjne wzrosły do 345 mln zł.