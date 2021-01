Do pomorskiej drogówki trafił dron. Ma pomóc walczyć z piratami na szosach i ulicach

- Dron i całe niezbędne wyposażenie już do nas trafiło. Trwa załatwianie kwestii formalnych, jak na przykład ubezpieczenie. Przygotowujemy się też do zaangażowania go w konkretnych działaniach w terenie, tak by jak najlepiej wykorzystać potencjał - mówi kom. Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej.

Jak się dowiedzieliśmy, w pomorskiej „drogówce” przeszkolono już dwuosobowe zespoły złożone z operatora i obserwatora, które zajmą się obsługą drona. Niewielki statek powietrzny pierwszy patrol w naszym regionie odbyć ma już w przyszłym tygodniu - w pierwszych dniach lutego 2021 roku, tymczasem jego bracia bliźniacy z Kielc i stolicy zadebiutowali już w piątek 22.01.2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego''.

Warszawskie drony operowały m.in. w okolicach Dworca Wileńskiego i zarejestrowane przez nie materiały wideo będą jeszcze dodatkowo analizowane, by posłużyć do wszczynania ewentualnych kolejnych postępowań zmierzających do ukarania sprawców wykroczeń. Jednak drony podpatrujące ruch na Pradze Północ i na bieżąco sygnalizujące nieprawidłowości pobliskiemu tradycyjnemu patrolowi policji, już zdały egzamin.