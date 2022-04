Do 12 polskich aglomeracji trafiło więcej uchodźców niż do całej reszty kraju. To one mierzą się z narastającymi problemami. Próba diagnozy Aleksandra Chomicka

Wojna w Ukrainie trwa już ponad dwa miesiące, chociaż zaplanowana była przez agresora jako szybki blitzkrieg, w wyniku którego – jak to zgodnie oceniają analitycy – w kraju miało się zmienić niewiele, poza najważniejszy czynnikiem, rządem. Bohaterski opór naszych sąsiadów, długotrwałość działań wojennych, a przede wszystkim strategia działania agresorów i ich okrucieństwo spowodowały, że skala wychodźstwa porównywana jest do tej, do jakiej doszło w wyniku wojny w Syrii.