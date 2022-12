Długie weekendy w 2023 roku. Kiedy wziąć urlop w 2023 roku, żeby wydłużyć sobie wolne?

Wielu pracowników już dziś przygotowuje plany urlopowe na rok 2023. Warto zerknąć do kalendarza i zastanowić się w jakie dni wziąć wolne, żeby - wykorzystując dni ustawowo wolne od pracy - wydłużyć sobie weekendy. Szczególnie obiecująco wypada maj – biorąc 3 dni urlopu, można mieć w sumie 9 dni wolnego.

Długie weekendy w 2023 r.

Spójrzmy na szczegóły. Już 6 stycznia 2023 r. obchodzimy Święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym od pracy i przypada w piątek. Do dyspozycji mamy trzydniowy weekend.

W 2023 r. Wielkanoc wypada 9 kwietnia (jak zawsze jest to niedziela), a Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia. Tu również mamy więc 3-dniowy świąteczny weekend.

Dla pracowników dość korzystnie wypada majowy weekendy - 1 maja, a więc Święto Pracy wypada w 2023 r. w poniedziałek, z kolei obchodzone 3 maja Święto Konstytucji będziemy mieli w środę. Jeśli ktoś ktoś weźmie urlop we wtorek 2 maja, będzie miał pięciodniowy weekend (od 29 kwietnia do 3 maja). Biorąc urlop na kolejne dwa dni (czwartek, piątek), można mieć dziewięciodniowe wolne (od 29 kwietnia do 7 maja).