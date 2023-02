Długi weekend w Zurychu. Jak go spędzić? Na to warto zwrócić uwagę. Zobacz ZDJĘCIA

Jak dostać się z Gdańska do Zurychu?

Najłatwiej dostać się tutaj samolotem. Lot z Gdańska trwa niespełna 2 godziny i kosztuje ok. 600 złotych w obie strony. Do Zurychu można także dojechać z pobliskich Niemiec autostradą A4 przez Winterthur, albo przez Szafuzę drogą krajową nr 51. Zwłaszcza ta druga trasa obfituje w różnego rodzaju turystyczne atrakcje. W Neuhausen warto zatrzymać się nad największym wodospadem Europy – Rheinfallem. Kawałek dalej, w niemieckiej semienklawie Jestetten-Altebnburg znajdują się pozostałości celtyckiego oppidum, a po drugiej stronie Renu, założony ok. 788 roku, dawny klasztor benedyktynów i urokliwe miasteczko Rheinau.

W połowie drogi do Zurychu jest jeszcze jedno interesujące miejsce - miasto Bülach, w którym odkryto siedliska ludzkie z późnej epoki brązu oraz celtyckie fortyfikacje i kurhany z późnego okresu halsztackiego. Tu także w czasach starożytnego Rzymu znajdowała się posiadłość – zrekonstruowana i udostępniona turystom kilkanaście lat temu, jako skansen „Villa Rustica”.