Dla każdego pszczelarza zatrucie pasieki to po prostu dramat. Na Pomorzu są już pierwsze w tym roku przypadki. Winne są opryski

Dla każdego pszczelarza zatrucie to po prostu dramat. Zwłaszcza, jeżeli pasieka stanowi podstawę jego egzystencji. To przykre patrzeć, gdy ktoś niweczy dorobek naszej ciężkiej pracy. Tomasz Jurek, który kieruje Kociewskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Pszczół, przyznaje, że pszczelarze najprawdopodobniej nie zgłaszają wszystkich przypadków zatruć pszczół w rejonie.

- Jak do zatrucia dochodzi na początku sezonu, to jeszcze może udać się odbudować rodziny - mówi. - Jednak są one słabsze, potrzebują więcej czasu i nakładów. Niestety, rolnicy - nie wszyscy - nadal stosują środki opryski w czasie kiedy jest oblot pszczół. To przynosi ogromne szkody.