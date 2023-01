Depresja. Lekarka Maja Herman opowiada o chorobie w kontekście filmu Beaty Pawlikowskiej

Lekarka Maja Herman opowiada o chorobie w kontekście filmu Beaty Pawlikowskiej

Dlaczego tak mocno – aż chęcią złożenia pozwu, zareagowała Pani na film Beaty Pawlikowskiej, w którym dziennikarka mówi o depresji?

- Bo mnie szlag trafił! Od dawna walczę z dezinformacją za pomocą tłumaczenia na spokojnie, próby rozmowy z takimi osobami, pisania do nich wiadomości wyjaśniających, prostujących. I w pewnym momencie zobaczyłam film Beaty Pawlikowskiej, który różni się od innych rzeczy, które oglądałam w ostatnim czasie w Internecie -generalnie tym, że każde zdanie, które wypowiedziane jest w tym filmie jest nieprawidłowe. Każde. Gdy zaczęłam słuchać filmu, już po 10 minutach wiedziałam, że mam roboty - to znaczy prostowania - na jakiś tydzień! A to była dopiero 10 minuta filmu. Kolejne minuty potwierdzały tylko i wyłącznie to, że w każdym zdaniu ona umieszczała trochę prawdy i bardzo dużo nieprawdy. Stwierdziłam, że muszę zareagować mocno i spektakularnie. Nie mogę się zacząć rozczłonkowywać i cząstkowo na to patrzeć i chyba czas zmienić sposób reagowanie. Bo ile razy można prosić, tłumaczyć, mediować, rozmawiać i to, i tak nic nie daje…