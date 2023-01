Psychiatra Maja Herman zorganizowała zrzutkę. Ma dość porad Beaty Pawlikowskiej. Chce pozwać dziennikarkę za szerzenie nieprawdy o depresji

Psychiatra Maja Herman na Facebooku zamieściła wpis, w którym zaznacza, że ma dość celebrytów, którzy wypowiadają się o zdrowiu, zwłaszcza o zdrowiu psychicznym. Lekarka po obejrzeniu film na You Tube, który zamieściła dziennikarka i autorka książek, Beata Pawlikowska, 16 stycznia 2023 r., stwierdziła, że podaje ona nieprawdziwe informacje. Zdaniem lekarki treści te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób zmagających się z depresją. Maja Herman stwierdziła, że ma dość. Poprosiła internautów o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na pozew przeciwko Beacie Pawlikowskiej.

- Mam dość. Potrzebuję waszej pomocy na zebranie funduszy i pokazanie wszystkim jej ewentualnym następcom, że koniec z tego typu treściami. Czas zacząć karać. W swoim życiu napisałam setki tekstów, w których musiałam tłumaczyć nieprawdziwe informacji takich osób jak Pani Beata. Dość walki tylko słowem pisanym, czas na sąd. Sama finansowo nie uniosę tego zobowiązania stąd prośba o wsparcie finansowe. Napisaliście dziś do mnie i innych specjalistek zdrowia psychicznego setki wiadomości w związku z waszym strachem przez ten film. To nasza odpowiedź. Chcemy to skończyć. każda złotówka się liczy. Zmobilizujmy się, proszę!