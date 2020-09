DCT Gdańsk otwiera przedstawicielstwo na Czechy i Słowację

Od kilku lat terminal kontenerowy DCT Gdańsk buduje swoją pozycję rynkach Czech i Słowacji. Każdego roku przez nasz terminal przechodzą dziesiątki tysięcy kontenerów wypełnionych towarami pochodzącymi z tych krajów lub tam wysyłanych. Nie byłoby to możliwe między innymi bez bezpośrednich połączeń kolejowych z Czechami, które zostały uruchomione w 2017 roku.

Do zespołu DCT Gdańsk, jako Menedżer ds. rozwoju Biznesu na Czechy i Słowację dołączyła Adéla Kurečková.

powiedział: - Klienci z państw pozbawionych dostępu do morza, w wyborze – oddalonego od nich o setki kilometrów – portu kierują się kosztem transportu, ale także potrzebują gwarancji, że ich ładunki będą bezpieczne, a oni zostaną obsłużeni na najwyższym poziomie. DCT Gdańsk, dzięki swojemu położeniu oraz dzięki rozbudowanej sieci połączeń oceanicznych i intermodalnych jest doskonałą alternatywą dla Czech i Słowacji w odniesieniu do tradycyjnych portów obsługujących te kraje. Korzystanie z naszego terminalu to dla klientów spadek kosztu i wzrost jakości. To, że przez nasz terminal przechodzi coraz większa ilość ładunków czeskich i słowackich jest dla nas dowodem, że część klientów już z tej koncepcji skorzystała i są zwyczajnie zadowoleni - powiedział Cameron Thorpe, dyrektor generalny DCT Gdańsk.