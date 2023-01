Daniel Dujszebajew, piłkarz ręczny Hiszpanii: Jeśli po przeciwnej stronie masz bramkarza MVP spotkania, to wtedy jest różnica

W ćwierćfinale Hiszpania goniła Norwegię i udało się wam. W półfinale w Ergo Arenie próbowaliście dotrzymać kroku Duńczykom, ale rywale byli już poza zasięgiem. Dlaczego tak się to potoczyło?

Kiedy w meczu z takim zespołem pomylisz się i nie trafisz kilku rzutów lub gubisz kilka piłek, to gra się bardzo ciężko. Myślę, że w obronie spisywaliśmy się dobrze. Nasz bramkarz też robił, co mógł. Brakowało nam jednak w ataku.

W pierwszej połowie mieliście duże problemy z atakiem Danii. Zmieniło się to w drugiej części spotkania. Co przestawiliście?

Powalczyliśmy przez 60 minut, zostawiliśmy (na boisku - przyp.) wszystko, co mieliśmy. To jednak nie wystarczyło. Teraz musimy już myśleć o następnym meczu.

Czuliście w nogach te 80 minut meczu ćwierćfinałowego z dogrywkami z Norwegią? Czy jednak jesteście gotowi na grę co dwa dni?

Oczywiście, ciężko jest grać, ale oni również rozegrali tyle samo meczów, co my. Na pewno Duńczycy stracili trochę mniej sił (w ćwierćfinale z Węgrami - przyp.). Myślę, że fizyczny aspekt nie był najważniejszy. Jeśli po przeciwnej stronie masz bramkarza (Niklasa Landina - przyp.), który jest MVP spotkania, to wtedy jest różnica.