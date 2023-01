Mikkel Hansen, lider reprezentacji Danii: To niedorzeczne, w jaki sposób zaplanowano te mistrzostwa świata. Nie będę tracił na to energii

Zbudowaliście bramkową zaliczkę w pierwszej części półfinału z Hiszpanami. W drugiej już tak łatwo to nie szło. Dlaczego?

Myślę, że ta różnica wynikała z tego, że wykorzystywaliśmy swoje szanse w ataku w pierwszej części meczu. Później jednak sporo przestrzelaliśmy w otwartych sytuacjach z bramkarzem (Gonzalo Pérezem de Vargasem - przyp.). Finalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co pokazaliśmy. Zagraliśmy świetnie w obronie, a nasz bramkarz pokazał, że jest niesamowity.

To był mecz bramkarzy? Niklas Landin i Gonzalo Perez de Vargas spisywali się świetnie.

Na pewno można tak powiedzieć. Mieli wiele spektakularnych obron, w tym w kluczowych momentach. Jako kolega z zespołu mogę się tylko cieszyć, oglądając jak Niklas wspiął się na taki poziom sportowy.

Jak oceniasz program tych mistrzostw świata? Graliście w Szwecji i na jeden mecz półfinałowy musieliście przylecieć do Gdańska.

To niedorzeczne, w jaki sposób to zostało zaplanowane. Nie zamierzam denerwować się i zużywać swojej energii na roztrząsaniu teraz takich spraw. Teraz najważniejszy dla mnie jest odpoczynek. Taki, jaki tylko jest możliwy, aby jak najlepiej nastawić się przed finałem.