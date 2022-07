Dachowanie w centrum Nowego Dworu Gdańskiego. Policjanci zatrzymali młodemu kierującemu prawo jazdy WIDEO Jagoda Bilicka

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło po godzinie 23:00 w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie młody kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wjechał na krawężnik, po czym dachował. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawę skierowali do sądu.