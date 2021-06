Dachowanie samochodu w Nowym Dworze Gdańskim! 8.06.2021 r. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, kierowca został ukarany mandatem

Dachowanie samochodu w Nowym Dworze Gdańskim. 8.06.2021 r. Nikomu nic się nie stało

Informacja o kolizji drogowej wpłynęła do dyspozytora JRG w Nowym Dworze Gdańskim we wtorek, 8 czerwca ok. godziny 15:40. Na ulicy Obrońców Westerplatte w okolicy skrzyżowania z ul. Plac Wolności, doszło do dachowania samochodu marki audi.