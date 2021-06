Zderzenie samochodów i dachowanie w Chojnicach. 8.06.2021 r. Przy ul. Piłsudskiego uszkodzone zostały 4 auta. Kierowcy trafili do szpitala Olek Knitter

Do bardzo groźnego wypadku doszło we wtorek, 8.06.2021 r. przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach. W wyniku zderzenia jeden z samochodów wjechał na chodnik i uderzył w słup oraz w ogrodzenie. Drugi pojazd dachował, uszkadzając dwa zaparkowane prawidłowo samochody. Kierowcy pojazdów trafili na badania do szpitala.