Czy program „Mieszkanie za remont” w Chojnicach to niewypał? Boją się, że po remoncie, mogą nie dostać lokalu

- Patrząc na zainteresowanie, mieliśmy siedem mieszkań, na trzy tylko wpłynęły wnioski, więc zainteresowanie jest średnie, ale dzięki temu, że uda się wykonać te remonty, te osoby otrzymają mieszkanie wcześniej niż osoby, które są wyżej na liście, bo mogę tylko zdradzić, że te osoby, które w tej chwili zdecydowały się na ten remont, są powyżej setnego miejsca na liście oczekujących na to mieszkanie, więc zdecydowanie skracamy ich czas oczekiwania na mieszkanie komunalne – komentował podczas konferencji prasowej zastępca burmistrza Chojnic Adam Kopczyński .

Zanim jednak mieszkania trafiły do miejskiego programu, oszacowane zostały koszty remontu, a nawet sporządzono listę rzeczy „do zrobienia”. Najmniej pieniędzy (40 tys. zł) należało przeznaczyć na lokal przy ulicy Kościuszki 21. Najwięcej (121 tys. zł) z kolei miał pochłonąć remont mieszkania przy ulicy Staroszkolnej 26.

Każdy z zainteresowanych, których wybrała specjalna komisja, otrzymał listę, a na niej m.in. wymiana osprzętu instalacji elektrycznej oraz urządzeń instalacji sanitarnej, gruntowanie, nałożenie gładzi wapiennej czy skucie płytek. To z poważniejszych prac, bo na listach jest też oczywiście malowanie ścian.

To, że wskazane rodziny wykonają remonty, wcale nie oznacza, że to właśnie im lokale zostaną przydzielone na czas nieokreślony. Po wykonaniu wszystkich prac, zwołana zostanie komisja odbiorowa, która stwierdzi czy wszystko zostało zrobione, jak należy. I tutaj kolejny „kruczek”.

- W wielu przypadkach osoby, które złożyły wnioski do programu, miały problem z okazaniem umowy o pracę. Często też jedynymi źródłami dochodu były świadczenia socjalne i alimenty. Komisja zdecydowała te dwa mieszkania do remontu przyznać pięcioosobowej rodzinie, w tym troje dzieci oraz samotnej matce z dzieckiem. Osoby te wskazały źródła finansowania remontów, które będą trwały nie więcej niż pół roku – dodał Kopczyński.

Zainwestowanych w remont mieszkania pieniędzy nie da się odzyskać, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja komisji odbiorowej. Jeśli wyrazi zgodę na zasiedlenie, to złotówki nie zostaną odliczone na przykład od czynszu. Jeśli będzie negatywna opinia, po prostu przepadną.

Niemal identyczne zasady funkcjonują w Poznaniu i Gdańsku. Tyle tylko, że w stolicy województwa pomorskiego potencjalny lokator dochodzi do porozumienia ze spółką Gdańskie Nieruchomości, którą część remontu wykonuje on, a które (zazwyczaj te trudniejsze, jak uzgodnienia z konserwatorem zabytków) bierze na siebie miejskie przedsiębiorstwo. Tutaj też czas na remont można wydłużyć nawet do 24 miesięcy. Urzędnicy z Gdańska pomagają także w pozyskaniu dotacji na wymianę źródła ogrzewania, jeśli istnieje taka konieczność.

W chojnickim programie „Mieszkanie za remont” pozostało pięć lokali komunalnych. Na razie nie będzie wznowienia przyjmowania wniosków.