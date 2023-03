Czy nauczyciele są bezbronni wobec przemocy ze strony uczniów? "Wszyscy muszą mieć świadomość, że za przekroczenie granic będą konsekwencje"

Z przypadkiem demoralizacji uczniów mieliśmy do czynienia w jednej z pomorskich szkół, gdzie uczniowie przeklinali i wyzywali nauczycielkę, na dodatek transmitując to w internecie.

Gdyby nazwać te zachowania negatywnymi, byłoby to łagodne określenie. Dyrekcja placówki podjęła działania w tej sprawie. To najważniejsze. Jestem przekonana, że dyrekcja najlepiej wie, jak reagować. Z przekazów medialnych wiemy też, że szkoła jest dobrze prowadzona.

Zastanówmy się, co nauczyciel mógł zrobić w takiej sytuacji. On mógł w ogóle nie wiedzieć, że lekcja jest transmitowana na żywo. Uczniowie nie powinni korzystać z telefonów na lekcji, ale nauczyciel nie ma też prawa zabrać im komórek.

Widzimy na nagraniu tylko część lekcji. Z niego wynika, że jest to końcówka zajęć. Nie wiemy, czy do tych zachowań uczniów dochodziło we wcześniejszej części lekcji, czy to jest tylko fragment, choć akurat wulgarne zachowania eskalują. Przypuszczam, że nauczyciel znaczną część tej lekcji panował nad grupą. Pamiętajmy też, że widzimy na nagraniu zachowania tylko czwórki uczniów. Nauczyciel musi mieć uwagę skupioną nie tylko na tych, którzy się najgłośniej zachowują, ale na całej grupie. Nie jest to łatwe zadanie, proszę mi wierzyć. I trudno zakładać na podstawie tego nagrania, że popełnił błędy w kontrolowaniu przebiegu lekcji. Niemniej ewidentnie grupa tych uczniów zachowywała się negatywnie, bardzo głośno i wymagało to przeciwdziałań. W kwestii odebrania telefonów - wszystko zależy od zapisów w regulaminie placówki. Jeśli zapis dopuszcza np. wyłączenie komórek na czas lekcji, to należy to egzekwować. Natomiast trzeba wiedzieć, że rodzice są często takim zakazom przeciwni. I kolejna kwestia - młodzież, zwłaszcza w określonym wieku, przeciwstawia się wszelkiego rodzaju zakazom. Potrafi je omijać.