Skandal w szkole w gminie Puck. 55-letnia nietrzeźwa nauczycielka sprawowała opiekę nad dziećmi w wieku 4-7 lat! Miała ponad 3 promile Artur Baran

Alicja / Pixabay

Skandal w powiecie puckim. Nietrzeźwa 55-letnia nauczycielka sprawowała opiekę nad dziewięciorgiem dzieci w wieku od 4 do 7 lat w świetlicy jednej ze szkół na terenie gminy Puck. We krwi miał ponad 3 promile alkoholu. Kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.